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千錘百鍊

歷史頻道 - 2023.11.18(六) 08:05PM 節目表
 
在四集活動「超大尺寸」中的第三集，四個工匠必須從幾噸的垃圾中撈出鋼材，讓他們面臨挑戰。接著，兩個工匠前往鍛爐，打造Friauler Spiess長柄劍。

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