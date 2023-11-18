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危從「中」來

Lifetime - 2023.11.18(六) 10:00PM 節目表
 
隨著母親病情的惡化，一個富人僱傭了一個完美的看護人。但他們的生活卻開始陷入致命的婚外情，因為這個看護人試圖使自己成為這個富裕家庭的永久一員。

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