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馬鈴薯超人:1

BBC CBeebies - 2023.11.18(六) 05:50PM 節目表
 
邪惡豆豆把超市裡的所有玩具都佔為自己和玉米們的所有物。馬鈴薯超人試圖越過一面箱子高牆好搶回玩具。

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