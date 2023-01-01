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攝影機捕捉到的超自然影像

罪案偵輯頻道 - 今日 09:05PM 節目表
 
在德州波特蘭，病重垂危的女子遇到熟悉的靈體來訪。鬼魂獵人在美國鬧鬼最嚴重的別墅之一與死人談話。幽浮飛過德州卡斯特爾的露營者。

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