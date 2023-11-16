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獄友祕密

罪案偵輯頻道 - 2023.11.16(四) 09:05PM 節目表
 
夏娜·休伯斯的大學好友以及受害者萊恩·波斯頓的堂親揭露了夏娜如何操縱萊恩，誘使他重回自己的懷抱，然後再冷血地殺掉他。

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