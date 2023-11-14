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致命房東

Lifetime - 2023.11.14(二) 10:00PM 節目表
瑪德琳 (Madline) 失去工作後，她向姑姑格蕾絲 (Grace) 尋求幫助。一個清淨的牧場房屋和一個可愛的鄰居似乎好得讓人難以置信——直到開始發生奇怪的事情。

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