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中年新手警察 (第五季)

AXN - 2023.11.13(一) 10:40PM 節目表
 
團隊必須阻止民兵引爆他們的高度易燃貨車。 同時，諾蘭警員、索爾森警官、華利斯警員和哈珀警探尋找三名或接觸過伊波拉病毒的男子，將他們拘留隔離。

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