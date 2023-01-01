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摩根·費里曼之越獄風雲

歷史頻道 - 今日 06:10PM 節目表
 
IRA成員在食品貨車中逃離，讓將近40個囚犯因做出的行為而被關進梅茲監獄中。許多人立刻被抓，有些人在幾年後被抓，有些人則從此消失。

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