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逐步失控

Lifetime - 今日 10:00PM 節目表
 
比賽獲勝者娜塔莉 (Natalie) 每天在虛擬教練利亞 (Leah) 的指導下騎著她的免費健身車。很快娜塔莉就迷上了他，並啟動了一個邪惡的計畫，試圖將其他人從利亞的生活中清除。

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