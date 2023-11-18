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超完美謀殺案

HITS Movies - 今日 06:00PM 節目表
 
一位富有的華爾街投機者發現他的妻子有一個情人。他調查了他，並用胡蘿蔔加大棒的手段讓他謀殺了他的妻子。從細節來看，這似乎是一場完美的謀殺案。

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