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蛙居客在我家

罪案偵輯頻道 - 今日 09:55PM 節目表
 
寇特妮·藍道夫的房屋充滿噪音，於是她的兩位前任伴侶提供協助，但她卻沒有發現自己身邊發生的事。戴維斯·瓦爾曼表示自己看見一名女子在他的家中慢跑，隨後又再驚訝了一次。

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