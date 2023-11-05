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壞保姆

Lifetime - 2023.11.05(日) 10:00PM
 
心懷嫉妒的肯德拉出生於貧民窟，並且憎恨她那身為社交名人、與她有一半血緣關係的（祕密）姊妹雷米，於是她設法成為雷米女兒的保姆。

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