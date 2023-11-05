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記憶神探 (第二季)

AXN - 2023.11.05(日) 04:20PM
 
刑事辯護律師被殺案的證據顯示兇手為他的一名前當事人，亦即是最近獲假釋、承認犯下一種惡名昭著的強姦案的婚姻。然而嘉莉（波比蒙哥馬利飾）卻懷疑13年前的犯人另有其人。

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