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當鋪之星

歷史頻道 - 今日 07:10PM
 
朱姆盯著來自另一個世界的東西，因為某個賣家帶來了一本《The Coming of the Saucers》（《飛碟來臨》），上面還有簽名。朱姆是否能夠談成完美的價格？

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