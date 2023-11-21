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CSI滅罪鑑證科: 賭城篇(第二季)

AXN - 今日 06:05PM
 
三個蒙面殺手闖入一間住宅，謀殺四人。由於瑪辛在遇襲後需要休養，於是嘉芙蓮韋露斯便奉命帶領調查，惟她亦正因與女兒蓮絲關係不穩而深受折磨。殺手再次犯案，屠殺第二個家庭，而唯一的生還者竟是在第一宗滅門案中遇害的母親的嬰兒之父。

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