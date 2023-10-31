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蛙居客在我家

罪案偵輯頻道 - 2023.10.31(二) 09:55PM 節目表
在新婚送禮會之後，提摩西和阿曼達發現爬行空間中有不速之客，包括一名穿著阿曼達衣服的男子。當普莉絲萊·布朗聽見噪音時，發出了令人毛骨悚然的尖叫。

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