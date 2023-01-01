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亞洲暗黑檔案：性侵犯的記號

罪案偵輯頻道 - 今日 09:05PM 節目表
 
一名男人持槍挾持一家店並強暴了店內所有女性。他一直在逃，直到他將指紋留在一個飲料杯上，這對警方辦案有非常大的幫助。

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