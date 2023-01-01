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外星生命

AXN - 今日 08:10PM 節目表
 
萊恩雷諾斯、傑克葛倫霍、真田廣之聯手主演科幻驚悚片，登上火星發覺異星球生物。國際太空站研究來自火星的樣本，太空船員將發覺未知的異星生物…比他們所想像的具有智慧。

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