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冰路殺機

Lifetime - 2023.10.28(六) 10:00PM 節目表
 
在一次前往偏遠小木屋的公路旅行中，一位母親與她十幾歲的女兒捎上了一個年輕的搭便車者，結果發現他是一個躲避冷血殺手追殺的小偷。

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