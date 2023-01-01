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執法尊家（第十三季）

AXN - 今日 02:00PM 節目表
 
瑞秋維滕（勞倫派頓飾）回歸，她是愛迪的舊柏檔，後來成為了社工。瑞秋指控一名警員使用過度武力，考驗著愛迪的忠誠，並與法蘭發生了衝突。

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