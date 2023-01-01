Home > 頻道 > 卡通/連續劇/戲劇 > 兒童臺 > BBC CBeebies > 葛瑞絲的神奇機械:1

葛瑞絲的神奇機械:1

BBC CBeebies - 今日 08:15PM
 
CBeebies當家摩托車手葛瑞絲介紹三台神奇的綠能機械，葛瑞絲駕駛了一輛前衛的太陽能賽車，介紹一艘電動渡輪，並搭乘一艘回收寶特瓶做成的船去釣垃圾。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結