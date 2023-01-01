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特警雄風 (第一季）

AXN - 今日 12:45PM 節目表
 
部隊保護一名俄羅斯調查記者，令其免受前國家安全委員會特工威脅，史德列（艾力斯羅素飾）為假釋的母親（客串明星雪琳芬）尋找住所時遇上問題。

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