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當鋪之星

歷史頻道 - 2023.10.26(四) 07:10PM 節目表
 
復古的黃色計程車帽進到店裡，瑞克是否能招到一筆交易？接著，有個賣家帶著一台糖果機進來。他會堅持賣個合理的價格？還是柯瑞和朱姆必須讓他的泡泡破滅？

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