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美國忍者王 (第十三季)

AXN - 2023.10.26(四) 11:00AM 節目表
 
資格賽在塔科馬圓頂體育館繼續進行，新一代體能王將面對多達六個極具挑戰性的障礙，包括新增項目空中受難行和扭扭脆餅，當然還有經典的巨型峭壁。

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