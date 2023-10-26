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大戰巴墟卡

HITS Movies - 2023.10.26(四) 05:30PM 節目表
 
1880 年代的印度，兩名前英國士兵決定在卡菲里斯坦稱王，這片土地自亞歷山大大帝以來就沒有白人踏足過。

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