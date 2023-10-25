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城市機密檔案

罪案偵輯頻道 - 2023.10.25(三) 06:35PM 節目表
 
2000年秋季，聾人學院高立德大學成為殺手尋找目標的場地。警探調查這起謎團，發現校園中並非所有人都是表裡如一。

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