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護理員的跟蹤

Lifetime - 今日 10:00PM 節目表
 
一次事故發生後，一名年輕女子發現自己成了挽救她生命的緊急救護技術員的追求目標。她讓他想起了高中時死去的愛人——為了讓她回到他的生活中，他會不惜一切。

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