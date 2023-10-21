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獄友祕密

罪案偵輯頻道 - 2023.10.21(六) 09:05PM 節目表
 
兩名受到德魯·彼得森引誘和控制的女性分享了在德魯·彼得森入獄之前，她們與這個迷人的殺人犯之間混亂而且互相重疊的關係。

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