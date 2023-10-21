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馬鈴薯超人:1

BBC CBeebies - 2023.10.21(六) 05:50PM
 
馬鈴薯超人讓葡萄孩子們見識了馬鈴薯超人風格的露營方式，但邪惡豆豆一來就用冰露營風格驚艷全場。但沒過多久，葡萄孩子們就需要馬鈴薯超人的救援了。

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