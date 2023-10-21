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執法尊家（第十三季）

AXN - 2023.10.21(六) 12:55PM 節目表
 
丹尼和拜雅調查一名憑下象棋賺錢的棋手之死，惟受害人兒子插手，令調查倍添難度。此外，一名在哈林區極具影響力的牧師向艾琳提議可以支持她競選地方檢控官，藉此換取她的回報。

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