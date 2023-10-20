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攝影機捕捉到的超自然影像

罪案偵輯頻道 - 2023.10.20(五) 09:05PM 節目表
 
在安哥拉的卡曾加，有個年輕男子變形為吸血鬼，讓朋友十分震驚。一名男子在加州方塔納目擊可能的外星人接管事件。

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