由三代著名的演員合力演出的「鬼計神偷」是一部懸疑的犯罪驚悚片，標誌著傳奇的奧斯卡得獎者*勞勃狄尼洛和馬龍白蘭度首次攜手合作。聯合演出的還有獲得奧斯卡提名的**愛德華諾頓，「鬼計神偷」獲得影評家和觀眾的一致好評。