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狗狗愛書冒險趣 :1

BBC CBeebies - 今日 10:10PM
 
巴弟做了一個風箏，卻不知道要怎麼讓它飛起來。他跟逗哥來到中國，他們遇到一對爭執不休的貓熊在尋找竹子。巴弟跟風箏一起被吹到空中，掉在一座竹林裡。

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