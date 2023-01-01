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阿卡普尔科的乐趣

HITS Movies - 今日 06:15PM 節目表
埃爾維斯前往南部邊界，在那裡他作為一名船手被辭退，被聘為救生員和歌手，受到當地美女的欽佩，並啟發跳下一座四十米的懸崖。換句話說，他以壯觀的方式克服了對高度的恐懼。

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