Home > 頻道 > 卡通/連續劇/戲劇 > 罪案偵輯頻道 > 綠眼殺手

綠眼殺手

罪案偵輯頻道 - 今日 09:55PM 節目表
 
這是15歲的希斯·傑克森令人毛骨悚然的故事，他遭到前女友安柏·賴特引誘而被殘忍殺害，接著安柏協助隱瞞這起命案。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結