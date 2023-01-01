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全球探險衝衝衝:2

BBC CBeebies - 今日 06:20PM
 
全球探險隊在探險學院裡做農務時，卻開始有狀況發生！麻煩大師不小心用尺寸雷射光把探險小隊和萬能獨角獸縮小了，現在他們的體型都跟螞蟻一樣大！

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