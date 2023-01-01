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黑魔塔

AXN - 今日 09:45PM 節目表
 
電影改編自恐怖大師史蒂芬金嘔心瀝血的同名系列作，由影帝馬修麥康納、《無境之獸》伊卓瑞斯艾巴主演。在這場對決中正邪終將相抗，只有羅蘭能拯救這一切⋯你的征服、我的救贖！

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