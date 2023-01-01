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皮爾斯·布洛斯南之史上最大搶案

歷史頻道 - 今日 09:00PM 節目表
 
有企圖心的盜賊打通地下隧道，進入Lloyds Bank倫敦分行的金庫。一名無線電愛好者攔截到他們的對講機談話內容，讓他們發現自己踏進了一場貓捉老鼠的遊戲。

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