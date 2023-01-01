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海狼特警：洛杉磯篇 (第十四季)

AXN - 今日 09:45PM 節目表
 
一名ATF探員失蹤，局方尋求小隊的幫助，調查一宗軍事武器被盜案件，並找回失蹤探員。此外，卡倫與安娜繼續計劃婚禮，蘭樹的姊妹到醫學院面試，山姆則鼓勵其父親出席毒品案聆訊。

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