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安迪的史前冒險:1

BBC CBeebies - 今日 08:00PM
 
安迪穿梭時空回到非洲的東非大裂谷，去尋找人類的遠古先祖，南方古猿。在冒險旅途中，他驚險地躲過一隻憤怒的大象親戚，並且搭上充氣小船展開一段瀑布之旅。

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