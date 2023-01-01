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蜘蛛俠: 強勢回歸

AXN - 今日 10:40PM 節目表
 
索尼影業和漫威影業聯手打造，彼得帕克重回原本平凡生活，不同的是他有了東尼史塔克這位前輩指引，初嘗正義滋味的他急欲證明自己能力，也將遇見全新反派角色禿鷹，威脅彼得身邊所珍視的每樣事物。

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