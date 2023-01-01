身為外星共生體的「猛毒」因需寄託宿主才能生存，找上記者艾迪布洛克(湯姆哈迪 飾演)成為最新宿主，共生過程不僅賦與宿主超乎想像的強大能力，更將影響宿主的內心意識。誓言調查真相的記者艾迪布洛克該如何才能與毒共存、運用自己正邪交織的能力來以毒攻毒呢？