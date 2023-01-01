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恐慌911

罪案偵輯頻道 - 今日 04:55PM 節目表
 
一名女子的家人被持有武器的入侵者挾持為人質，於是她撥打911。警方趕往營救困在燃燒中車輛的女子。綁架者試圖在加油站擄走一名母親的小孩。

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