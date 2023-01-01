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百慕達三角洲：進入受詛咒的水域

歷史頻道 - 今日 10:00PM 節目表
 
菁英團隊藉由製作數十年的祕密地圖的協助，調查百慕達三角洲之謎。他們試圖揭開為什麼27個美國海軍飛行員和船員在1945年消失的謎團。

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