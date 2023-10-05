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獨行俠

歷史頻道 - 2023.10.05(四) 09:55PM 節目表
 
十位參與者盡力在地球上最艱困的地點活下來，爭取贏得500,000美元的機會。求生存的獨行俠努力適應他們的家，因為肉食性動物圍繞著他們的營地。

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