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誓言下的法庭現場

罪案偵輯頻道 - 2023.10.05(四) 09:55PM 節目表
 
受歡迎的大學教授在佛羅里達州的塔拉赫西遭到殺害，嫌疑犯包括兩個小孩的母親、暴力幫派成員和富裕的牙醫師家庭。

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