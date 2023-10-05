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美國忍者王 (第十二季)

AXN - 2023.10.05(四) 07:55PM 節目表
 
在第一場準決賽，丹尼爾基爾、傑西拉布域、珊迪占瑪曼、祖迪亞維拉、加蘭麥卡尼等參賽者將會面臨10個令人望而生畏的障礙，當中包括三重齒輪和螺旋酒鑽。

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