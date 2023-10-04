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偵訊實境

罪案偵輯頻道 - 2023.10.04(三) 09:55PM 節目表
 
在嫌疑犯的水管和冷凍櫃中發現了一名年輕女子的屍體，而當他被帶進偵訊室時，他奇怪的行為連經驗豐富的警探也感到震驚。

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