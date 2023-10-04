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中年新手警察 (第四季)

AXN - 2023.10.04(三) 09:45PM 節目表
 
諾蘭警員和聯邦調查局洛杉磯分部請訓練生西蒙克萊格的幫助－－她的一名前學生在一宗本地的發電廠爆炸案中涉嫌參與恐怖襲擊。

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