在冷战时期，三名恐怖分子袭击位于日内瓦的世界卫生组织总部，其中一人当场丧生，一人感染鼠疫后逃进了一列开往斯德哥尔摩的火车，导致鼠疫病毒在车内蔓延开来。美国驻世卫组织的代表、陆军情报部“麦肯齐”上校负责处理此事。