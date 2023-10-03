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卡桑德拉大桥

HITS Movies - 2023.10.03(二) 05:30PM 節目表
 
在冷战时期，三名恐怖分子袭击位于日内瓦的世界卫生组织总部，其中一人当场丧生，一人感染鼠疫后逃进了一列开往斯德哥尔摩的火车，导致鼠疫病毒在车内蔓延开来。美国驻世卫组织的代表、陆军情报部“麦肯齐”上校负责处理此事。

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